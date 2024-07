Sporters ontkrachten geruchten over anti-seksbedden in Olympisch dorp

Ook kunnen de Olympische bedden worden aangepast aan de lengte van de sporter. Het is dus niet zo dat een lange sporter zoals een roeier of basketballer met de voeten over de rand moet bungelen.

Duurzaam

Volgens het Olympisch Comité zijn de bedden van karton vanwege de duurzaamheidsambitie van de organisatie. Die wil in Parijs het duurzaamste sportevenement ooit organiseren.

Er zijn ongeveer 16.000 kartonnen bedden bij de Olympische en Paralympische Spelen. Daarna wordt het karton gerecycled en krijgen de matrassen een tweede leven.

Het Nederlandse bedrijf KarTent ontwikkelde ook bedden van karton: