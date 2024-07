Met de strijd om het leiderschap begint cruciale periode voor de Tories

De strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij is begonnen. Vanaf vandaag kunnen kandidaten zich opgeven - drie weken nadat de Tories bij de Britse parlementsverkiezingen hun slechtste resultaat ooit behaalden. Ze werden gereduceerd tot minder dan een kwart van de nationale stemmen en hielden 121 parlementsleden over in het Lagerhuis.

Het was een historisch moment voor de oudste politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Sinds de Victoriaanse tijd is de Conservatieve Partij vaker wel aan de macht geweest dan niet, en de partij heeft grote namen voortgebracht, onder wie Winston Churchill en Margaret Thatcher.

Terwijl de Tories na de nederlaag hun wonden likten en plaatsnamen in de oppositiebanken, bleef het de afgelopen weken opvallend stil over de toekomst van de partij. Welke richting zal de partij opgaan in de oppositie, terwijl kwelgeest Nigel Farage op rechts in hun oor tettert en ze op links zijn verslagen door Labour? Zal de partij naar het centrum bewegen of naar rechts? En onder welke nieuwe leider?

Voor dat laatste is nu een tijdpad uitgestippeld. En dat tijdpad is lang, veel langer dan verwacht. De Conservatieve partij kiest ervoor de race om het leiderschap niet te overhaasten, maar in meerdere stemrondes te zoeken naar een gedegen aanvoerder.

Love Island-afvalrace

De uit diverse stemrondes bestaande afvalrace duurt tot 2 november, en wordt al grappend vergeleken met de realityshow Love Island, waarin de deelnemers één voor één worden weggestemd. De Tory-kandidaten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de race. Dat zijn er naar verwachting meer dan tien.

Van alle kandidaten blijven er twee over na een stemming onder Tory-parlementsleden tijdens de partijcongresdagen in oktober. Daarna krijgen de Tory-leden de laatste stem, en op 2 november roept de partij een winnaar uit.

Uitdagende klus voor Sunak

Ondertussen moet de afgetreden premier Rishi Sunak het fort bewaken. Sunak beloofde te blijven om de overgang 'soepel' te laten verlopen - een toezegging waar hij waarschijnlijk spijt van heeft nu blijkt dat de zoektocht naar een opvolger lang gaat duren.