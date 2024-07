Verantwoording onderzoek Russische donaties

Russische militairen zamelen via Rusland-gezinde influencers geld in om uitrusting te kopen voor de oorlogsvoering in Oekraïne. Nieuwsuur ontdekte dat die betalingen veelal lopen via een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Lees hieronder de verantwoording van ons onderzoek.

Voor dit verhaal monitorden we verschillende Telegram-groepen die gebruikmaakten van links naar Boosty en het kleinere daaraan gelieerde DonationAlerts. Het grootste account is @warhistoryalconafter van Kirill Fedorov. Fedorov deelt regelmatig posts over de apparatuur die hij gedoneerd heeft aan Russische brigades. Ook publiceert hij video's waarin Russische militairen de volgers van Fedorov bedanken voor hun donaties.

De gezichten van de militairen worden onherkenbaar gemaakt. Vaak zijn ook herkenningspunten in de omgeving vervaagd om de locatie van de brigades niet vrij te geven. Dit maakt verificatie lastig: is de apparatuur daadwerkelijk bij het Russische leger terechtgekomen?

We hebben gekeken naar wat we wel konden verifiëren. Vaak poseren de militairen met de ontvangen spullen voor bijvoorbeeld een vliegtuig of helikopter. In een aantal van de geanalyseerde foto's zien we de militairen bijvoorbeeld poseren voor een Su-25, een grondaanvalsvliegtuig dat momenteel ingezet wordt in Oekraïne. Op andere foto's staan ze voor een Ka-52-helikopter, ook op dit moment actief in Oekraïne. We legden onze bevindingen voor aan een onafhankelijke expert die onze conclusie over de voertuigen bevestigde.