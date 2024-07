Influencers zamelen via Nederland geld in voor uitrusting Russische militairen

Russische militairen ontvangen gelddonaties van mensen binnen en buiten Rusland om materiaal te kunnen aanschaffen voor de oorlogsvoering tegen Oekraïne. Veel van die donaties lopen via een betaalplatform van een bedrijf dat is gevestigd in Nederland, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Volgens experts duidt alles erop dat de Russische eigenaar van het bedrijf op deze manier westerse sancties omzeilt.

Russische militairen aan het front krijgen niet altijd de uitrusting die ze nodig hebben en roepen daarom hulp in van medestanders. Ze laten in filmpjes zien welke spullen ze nodig hebben en Rusland-gezinde influencers verspreiden die op sociale media, zoals Telegram. Daar roepen ze op geld te doneren.

Een van die influencers is Kirill Fedorov. Op zijn kanaal met meer dan 500.000 volgers post hij anti-Oekraïense, militante berichten en zamelt hij via het Nederlandse Boosty geld in om uitrusting te kopen voor Russische militairen. Hij stelt dat hij zo al honderden militairen aan spullen heeft geholpen als drones, radio's en gps-horloges. Hij claimt zelfs dat een Russische legereenheid zes Oekraïense special forces te hebben omgebracht dankzij materiaal dat is gekocht met door hem ingezamelde donaties. Fedorov richt zich expliciet op donateurs buiten Rusland.

De financiële inlichtingeneenheid Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) is bezorgd over de uitkomsten van het Nieuwsuur-onderzoek. De FIU moet de integriteit van het financiële stelsel waarborgen. FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters: "De ontvangers van de gelden tonen in filmpjes: 'Kijk, hier hebben we jullie geld voor gebruikt.' Dit is zo openlijk dat het me zorgen baart."

Kijk in deze video hoe Fedorov zijn volgers oproept te doneren, en laat zien waar dat geld terechtkomt: