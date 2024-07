Opleving coronavirus stabiliseert, aantal ziekenhuisopnamen blijft laag

Het aantal nieuwe coronabesmettingen door een nieuwe variant van het virus blijft hoog, maar is gestabiliseerd. Dat blijkt uit de nieuwste weekcijfers van het RIVM. De afgelopen weken kent het virus een opleving.

In de week van 15 tot 21 juli is het gemiddeld aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 4 procent toegenomen ten opzichte van de week ervoor. Ter vergelijking: vorige week werd nog een toename van 18 procent gemeten.

Volgens het RIVM ligt het aantal virusdeeltjes in het rioolwater veel hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Steeds meer mensen met coronaklachten melden zich bij de huisarts, vooral 65-plussers.

Er is overigens geen grote toename van het aantal ziekenhuisopnames. Vorige week werden landelijk gemiddeld 18 mensen per dag met een coronabesmetting opgenomen.