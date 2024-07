Farioli staat gelijk voor cruciaal duel: Ajax-trainer legt uit hoe ploeg ervoor staat

Over Henderson gingen geruchten over een mogelijk vertrek bij Ajax, al een halfjaar na zijn komst uit Saudi-Arabië. "Dat klopte allemaal niet. Als het aan mij ligt blijf ik gewoon, maar we moeten ook zien wat goed voor de club is."

Keeperskwestie en Hato

Farioli wilde niets kwijt over de keeperskwestie die bij Ajax lijkt te spelen. Gisteren brachten Voetbal International en ESPN dat Remko Pasveer - en dus niet Diant Ramaj - de voorkeur krijgt onder de lat.

Over de nieuwe rol van Jorrel Hato, die niet meer in het centrum maar op linksback gaat spelen, wilde Farioli wél wat zeggen. "Bij ons speelt een van de twee backs wat meer vanuit de controle, wat verder naar achteren. Dan betekent dat Hato in de opbouw belangrijk kan zijn. En met hem heb je dan ook iemand met een iets defensievere instelling op de flank."