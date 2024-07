Dodental aardverschuivingen en overstromingen Filipijnen loopt op

Sommige bewoners van de Filipijnen bellen radiostations om te worden gered van daken of de bovenste etages van huizen. De burgemeester van Malabon probeerde een ongeruste moeder gerust te stellen op radiozender DZRH. "Blijf kalm. We doen alles wat we kunnen. De lokale overheid laat je niet in de steek", zei ze.

Ook de Filipijnse kustwacht krijgt veel noodoproepen van inwoners van de hoofdstad Manilla om te worden gered, zegt een woordvoerder tegen persbureau AP. President Ferdinand Marco jr. heeft de autoriteiten de opdracht gegeven om zo snel mogelijk voedsel en andere hulp te sturen naar afgelegen dorpen op het platteland. "Mensen daar hebben misschien dagenlang niet gegeten", zei hij op televisie.

Bomen omgewaaid

Ondertussen maakt Taiwan zich op voor orkaan Gaemi, die daar vandaag aan land komt. Kantoren, scholen en toeristische attracties zijn gesloten, en vissersboten zijn teruggeroepen van zee.

Het buitenste gedeelte van de orkaan heeft al zware regenval en overstromingen veroorzaakt in grote delen van Taiwan. Ook zijn op veel plekken bomen omgewaaid. Hierbij is ten minste één persoon overleden, en zijn tientallen andere gewond geraakt.