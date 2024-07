Vanavond op tv: Netanyahu bezoekt Amerika • Parijs verwacht Israël-protesten bij Spelen

Nieuwe geweldsgolf in het Midden-Oosten

Het geweld in het Midden-Oosten blijft voortduren. Het dodental in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook, is sinds de nieuwe Israëlische inval die maandag startte opgelopen naar 121. Op de Westelijke Jordaanoever zijn meerdere doden en gewonden gevallen bij geweld. Ondertussen vuurt Hezbollah tientallen raketten af op een Israëlisch dorp in de buurt van de Libanese grens.

De voortdurende onrust heeft gevolgen op andere continenten. In Parijs zijn extra veiligheidsmaatregelen bij de Olympische Spelen, waar Israël en Mali vanavond tegen elkaar voetballen. In Amerika zijn ongeveer tweehonderd demonstranten opgepakt bij het Capitool. Zij protesteerden tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die vanavond het Congres toespreekt. In onze uitzending kijken we welke boodschap hij meegeeft aan de Amerikaanse politici.