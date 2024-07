Vanavond op tv: Donaties aan Russische militairen via Nederland • Netanyahu bezoekt Amerika • Populair: kantoor inruilen voor boerenleven

Nieuwe geweldsgolf in het Midden-Oosten

Terwijl het geweld oplaait in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever, en ook de spanningen tussen Israël en Hezbollah blijven voortduren, bezoekt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Amerika. Vanavond spreekt hij het Congres toe. Welke boodschap geeft hij de Amerikaanse politici mee?

Ook kijken we in Gaza naar Khan Younis, in het zuiden. Het dodental daar als gevolg van de nieuwe Israëlische inval is gestegen naar 121. Daarnaast meldt Reuters negen doden bij een Israëlische aanval in het verstedelijkte vluchtelingenkamp Bureij in Centraal-Gaza.