Onderzeeboten-deal Frankrijk gaat door, bezwaar Duitse scheepsbouwer afgewezen

De Nederlandse overheid hoeft de aankoop van vier onderzeeboten bij het Franse bedrijf Naval Group niet terug te draaien. De Duitse scheepsbouwer ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), die de opdracht voor de bouw van de onderzeeërs was misgelopen, had een kort geding aangespannen tegen het Nederlandse ministerie van Defensie. De rechtbank in Den Haag wijst de bezwaren af.

Volgens de rechter heeft de Staat de inschrijving van de Duitse scheepsbouwer "op goede gronden ongeldig verklaard".

Met het kort geding hoopte TKMS dat een deel van de procedure opnieuw behandeld zou worden, zodat het kabinet opnieuw moest beslissen over de aankoop. Maar dat gaat nu dus niet gebeuren.

Het kabinet maakte het besluit over de bouw van de onderzeeërs in april bekend. Het gaat om een order van zo'n 5,6 miljard euro. Naast ThyssenKrupp greep ook de combinatie van het Nederlandse bedrijf Damen Shipyards en het Zweedse Saab naast de miljardenopdracht. Die hadden zich al wel neergelegd bij het besluit.

De nieuwe onderzeeërs moeten de oude Walrusklasse van de jaren 90 vervangen.