Hockeysters sluiten interlandjaar af met simpele Pro League-zege op België

De Nederlandse hockeysters hebben hun laatste wedstrijd van 2020 probleemloos gewonnen. De ploeg van coach Alyson Annan was in de Pro League met 4-0 te sterk voor België.

Oranje speelde in Brussel voor de 21ste keer een officieel duel met België en trok voor de 20ste keer aan het langste eind. De vorige confrontatie, vorig jaar augustus op de EK in Antwerpen, eindigde in 1-1.

Rebound

Nederland had voor rust een overwicht, maar het kostte de ploeg moeite om kansen te creëren. Aan het einde van het tweede kwart was Lidewij Welten na een strafcorner van Lauren Stam echter trefzeker uit de rebound.

Na rust vonden Fredérique Matla, Stam (beiden uit een strafcorner) en Margot van Geffen, die vallend met een verwoestende uithaal de enige veldgoal voor haar rekening nam, binnen zes minuten het doel. Voor Matla was het haar 45ste doelpunt in het shirt van Oranje.

Maart 2021

De Pro League-strijd wordt volgend jaar maart voortgezet met een wedstrijd tegen Duitsland, dat pas twee duels heeft afgewerkt - en gewonnen - maar volgend weekeinde nog tweemaal Groot-Brittannië treft.