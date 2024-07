OM gaat ook in hoger beroep in zaak tegen Ali B

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Ali B. De artiest kreeg deze maand twee jaar cel opgelegd, maar werd vrijgesproken van drie andere zedenfeiten. Tegen die drie vrijspraken gaat justitie nu in beroep.

Ali B werd vrijgesproken van verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, aanranding van zangeres Jill Helena, en aanranding van een vrouw die in de zaak alleen met haar voornaam Naomi is genoemd. Het OM meldt vandaag dat het op basis van het vonnis van de rechtbank van 12 juli "aanknopingspunten" ziet om de zaak opnieuw voor te leggen in hoger beroep.

Het Openbaar Ministerie zegt vanaf het begin van de zaak de verhalen van de slachtoffers geloofd te hebben en noemt het "moedig dat zij met hun verhaal naar buiten kwamen, ondanks alle media-aandacht". Daarbij noemt het OM het "belangrijk dat slachtoffers van seksueel misbruik aangifte doen en ook in de toekomst aangifte blijven doen".

Slag verloren

Eerder was al duidelijk dat Ali B in beroep zou gaan in de zaak. De straf van de rechtbank was lager dan de eis van het OM, dat gevraagd had om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. Ali B's advocaat Swier had om vrijspraak in alle zaken gevraagd. Ali B "accepteert wel degelijk nee", stelde hij in zijn pleidooi.

De rapper en platenbaas blijft erbij dat hij onschuldig is. Het door hem aangetekende beroep mag hij in vrijheid afwachten, omdat hij niet direct de cel in hoeft. "Er is een slag verloren, maar niet de wedstrijd", zei Swier na afloop van het vonnis van de rechtbank.