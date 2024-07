Twee ton boete voor parfumgroothandel die 'ongemerkt' 40 miljoen witwaste

Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen.

Andere bedrijven maakten misbruik van de groothandel, die volgens justitie niet doorhad dat het crimineel geld witwaste. Dit gebeurde vooral via zogenaamde betalingen door derden, waarbij bestellingen betaald werden door een andere partij dan die de bestelling plaatste.

Criminelen konden op deze manier geld afkomstig uit drugshandel omzetten in alledaagse producten en zo de illegale herkomst ervan verhullen.

Er waren al langer aanwijzingen dat de bankrekeningen van Prestige Perfumes werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. De financiële recherche startte daarom een onderzoek, waaruit bleek dat tientallen bedrijven tussen 2016 en 2022 misdaadgeld op de bankrekeningen van de groothandel stortten.

Losse bedragen

Een van de geldstromen was goed voor bijna 17 miljoen dollar en kwam via verschillende bedrijven in Frankrijk, België en Portugal binnen. Deze bedrijven bestelden vaak voor tussen de 100.000 en 300.000 euro aan parfum. Vervolgens werd de rekening betaald door allemaal verschillende bedrijven die diverse losse bedragen overmaakten.

Veel van deze bedrijven doken op in buitenlandse strafrechtelijke dossiers. "Het parfumbedrijf kon dit natuurlijk niet weten", stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Wel wordt Prestige Perfumes verantwoordelijk gehouden voor het niet naleven van de eigen antiwitwasrichtlijnen. Volgens het OM hadden er bijvoorbeeld alarmbellen moeten afgaan als de betaling uit een ander land kwam dan waar de bestelling heen ging.

De schikking in de zaak bestaat niet alleen uit de boete van bijna twee ton maar ook uit een gesprek met een landelijk dagblad naar keuze om andere bedrijven te waarschuwen voor vergelijkbare valkuilen.

Wim van Esveld, de financieel directeur van de groothandel, legt daarom in Het Financieele Dagblad uit dat het bedrijf niet grondig genoeg onderzoek heeft gedaan naar zijn handelspartners. Hij benadrukt echt niet op de hoogte te zijn geweest van de witwaspraktijken. "Maar ja, als we onderzoek hadden gedaan, hadden we natuurlijk wel wat gevonden."