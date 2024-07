'Nederlandse' skilegende Hirscher realistisch: 'Medaille te hoog gegrepen'

Drie maanden geleden kondigde skilegende Marcel Hirscher zijn comeback aan. De 35-jarige Oostenrijker wil opnieuw op wedstrijdniveau gaan skiën, dit keer voor Nederland, het land van zijn moeder.

De zevenvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen gaf in Zoetermeer zijn eerste interview na het nieuws van zijn rentree. "Ik wil in elk geval voor één jaar meedoen, daarna ben ik 36 en komt er een moment dat je echt te oud bent voor deze sport."

Het eerste grote toernooi is de WK van 2025 in Saalbach, niet ver van zijn huis in Oostenrijk. In 2026 zijn de Olympische Winterspelen in Italië, maar of Nederland ook medailles van hem kan verwachten, is de vraag. Zelf is hij na vijf jaar afwezigheid realistisch. "Een medaille halen, is te hoog gegrepen."