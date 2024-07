Drie jaar na het beruchte quarantainehotel in Tokio: 'Zwaarste periode uit loopbaan'

Naast Rojer zaten ook skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn in isolatie. Drie positief geteste roeicoaches maakten het Nederlandse gezelschap compleet.

"Er was een enorme samenhang, omdat je met z'n allen in dezelfde situatie was beland", aldus Rojer. "We spraken in de lobby van het hotel, wat tegen de regels was, veel met elkaar."

Lichtpunt

Volgens Rojer was er in het quarantainehotel "een belangrijk lichtpunt" voor de Nederlanders: de gelouterde roeicoach Josy Verdonkschot. "Hij was als een vaderfiguur voor ons. Hij hield iedereen vrolijk", weet de tennisser.

"We leunden met z'n allen eigenlijk op Josy, omdat hij elke dag wel met iets positiefs kwam. Hij was belangrijk voor de groep, zette alles in perspectief."