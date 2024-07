Met ruim 17 graden is het twee dagen op rij de heetste dag op aarde

Voor de tweede dag op rij is het wereldwijde temperatuurrecord gebroken. Zondag werd mondiaal een gemiddelde temperatuur van 17,09 graden gemeten. Nog nooit was die zo hoog, maar op maandag, een dag later, was het nog warmer: met 17,15 graden wereldwijd is dat nu het nieuwe record, heeft het Europees klimaatbureau Copernicus bekendgemaakt.

Sinds 1940 houdt Copernicus de wereldwijde temperaturen bij. De laatste tien keren dat het wereldwijde temperatuurrecord werd gebroken, was allemaal in de afgelopen tien jaar.

Een temperatuur van ruim 17 graden klinkt misschien niet zo indrukwekkend, maar het gaat hier om een gemiddelde over de hele wereld. Op het zuidelijk halfrond is het nu winter.

Warm Antarctica

Veel plaatsen op de wereld gaan op dit moment gebukt onder extreme hitte. Bijvoorbeeld in Canada en Alaska is het een stuk warmer dan normaal, in de Amerikaanse woestijnstaten worden temperaturen boven de 50 graden gemeten en ook in Zuid-Europa is het bijzonder heet, maar ook op Antarctica liggen de temperaturen veel hoger dan gebruikelijk.

Of 2024 op weg is om het warmste jaar ooit te worden, kan Copernicus nog niet zeggen. Tot nu toe verloopt het jaar grotendeels nog warmer dan recordjaar 2023. Toen waren vooral de laatste maanden van het jaar erg warm, maar dat was uitzonderlijk, dus voor recordverwachtingen vindt het klimaatbureau het voor 2024 nu nog te vroeg.