Vergeten olympische sport: Nederland won ooit zilver met touwtrekken

De twee groepen mannen staken de strijd met de stellage en gaan nu tegenover elkaar staan voor een oefenpartij. Als het touw krakend strak komt te staan, klinkt al voorzichtig gepuf. "Het is constant spanning leveren en aan blijven persen", zegt Van Rossum. "Het ziet er misschien ontspannen uit, maar je bent continu bezig om grip te houden en om de spanning in de benen te houden."

Technisch en tactisch

Want, legt de aanvoerder uit, het is een misvatting dat het bij touwtrekken vooral aankomt op de armspieren. "De kracht komt voornamelijk uit de benen. Daarvoor is het belangrijk dat je een goede rompstabiliteit hebt. Eigenlijk gebruik je je armen alleen om het touw op zijn plek te houden."



Als Van Deelen het startsein geeft vanaf de kant begint het sparren. Teamgenoten schreeuwen in koor het tempo. "Eén, twee! Eén, twee!"

"Het is een heel technische sport, al zouden mensen dat niet meteen verwachten. Je bent continu je balans aan het zoeken naar welk been je uitdrukt. Maar daarnaast zit er ook veel tactiek in. En het is een teamsport", vertelt Van Rossum.