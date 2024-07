Boete voor boer in Eersel die illegaal geulen graaft voor afwatering

Een boer uit Eersel in Brabant die illegaal geulen heeft gegraven om zo het water van zijn akker te krijgen, moet duizenden euro's aan herstelkosten betalen aan waterschap De Dommel. En daar komt ook nog een boete van 600 euro bovenop.

Het is de eerste keer dat het waterschap een boete oplegt voor het graven van illegale geulen. Maar het is dan ook een uitzonderlijke overtreding, zegt een woordvoerder van het waterschap bij Omroep Brabant. "Bij dit specifieke geval ging het niet om een klein greppeltje, maar om een flink aantal sloten, zonder vergunning gegraven in beschermd gebied."

Medewerkers van het waterschap ontdekten de illegale geulen op 10 juli, langs de beek de Run in Eersel, niet ver van Eindhoven. De geulen liepen van een akker naar de beek, dwars door de Ecologische Verbindingszone (EVZ) van de gemeente. Die zones zijn ingesteld om dieren de gelegenheid te geven ongestoord van het ene naar het andere natuurgebied te gaan.

Geen waarschuwing

Volgens het waterschap zijn de verbindingszone en de beschermingszone van de Run "ernstig aangetast". De geulen zijn inmiddels dichtgegooid. Het gebied zou uiterlijk 1 september hersteld moeten zijn.

Het is niet bekendgemaakt welke boer de overtreding heeft begaan. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) reageert verbaasd. "Het waterschap had ook een waarschuwing kunnen geven", zegt een woordvoerder. "Iedereen weet dat er de afgelopen maanden een enorme bak regen is gevallen. Akkers staan onder water en de oogst dreigt te mislukken. Het mag niet, maar we kunnen ons goed voorstellen dat een boer in paniek denkt 'Dat water moet hier weg'."

De boer had geen alternatief, vindt ZLTO. "De akkers zijn totaal verzadigd. In het gebied bij de Dommel hebben de kleine beekjes niet genoeg capaciteit om het water af te voeren. Je kunt wel gaan pompen als boer, maar waar moet dat water heen? De enige partij die de sleutel voor een oplossing in handen heeft, is het waterschap. Dat zou de boeren moeten helpen. De nood is enorm hoog."