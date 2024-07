Doden bij vliegtuigcrash Nepal, piloot enige overlevende

In Nepal zijn 18 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Tijdens het opstijgen in de hoofdstad Kathmandu gleed het vliegtuig van de baan en vatte vlam. Lokale media melden dat de piloot de enige overlevende is. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Aan boord zouden vooral technici zijn geweest. Het toestel van Saurya Airlines, dat binnenlandse vluchten aanbiedt, was op weg naar de plaats Pokhara voor onderhoudscontroles. Die stad ligt ongeveer 200 kilometer ten westen van Kathmandu.

Op foto's is te zien hoe de rampplek bezaaid ligt met brokstukken. Waardoor het vliegtuig in de problemen kwam, is niet bekend.