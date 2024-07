Advies aangescherpt: speel niet in zeeschuim, maar strandganger weet van niets

Chiel Jonker, milieuchemicus en PFAS-expert aan de Universiteit Utrecht, denkt daar anders over. Hij vindt het goed dat de overheid het advies heeft aangepast. "We moeten op zoek naar manieren om minder PFAS binnen te krijgen. We krijgen al te veel binnen via eten en drinken, maar daar kun je niet mee stoppen. Contact met zeeschuim vermijden, is wel iets wat je kunt doen." Hij benadrukt dat mensen niet in paniek hoeven te raken: "Blijf vooral lekker in zee zwemmen en naar het strand gaan."

Paniek voorkomen

Jonker heeft kritiek op het gebrek aan communicatie van de overheid. "Het advies is alleen geplaatst op zwemwater.nl, maar daar bereik je niemand mee. Ze moffelen het advies dus weg, mogelijk om paniek te voorkomen".

Hoeveel mensen inderdaad weten van het advies over zeeschuim is volgens het ministerie onmogelijk om in te schatten. De informatie op de Nederlandstalige website zwemwater.nl/PFAS is dit jaar "door enkele duizenden mensen" bekeken. Op de zwemwater-app is het advies pas ruim een week geleden toegevoegd. Per jaar gaan vele miljoenen mensen naar het strand.