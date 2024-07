Olympisch voetbaltoernooi begint vandaag: dit zijn de spelers om op te letten

Scouts hoeven komende de weken geen aandacht meer te besteden aan Olise, want hij heeft al een nieuwe club gevonden. Na de Spelen gaat hij aan de slag bij Bayern München, dat liefst 55 miljoen euro voor hem over had.

Voor de eredivisievolger zijn er overigens ook genoeg bekende gezichten in het mannentoernooi. Bij de Verenigde Staten doen FC Utrecht-spelers Taylor Booth en Paxten Aaronson mee, bij Japan is Spartaan Shunsuke Mito mee en Volendammer Francisco Reyes Marizan is opgeroepen voor de Dominicaanse Republiek.

Spaanse wereldkampioenen

Bij het vrouwentoernooi is er wel een duidelijke favoriet: Spanje. Het land is de regerend wereldkampioen en domineert ook het clubvoetbal via FC Barcelona, dat drie van de laatste vier Champions Leagues won. In het Spaanse olympische elftal zijn enkele van de beste speelsters ter wereld verzameld.

Zo gaat Aitana Bonmatí mee, die in 2023 werd verkozen tot beste voetbalster ter wereld. Net als Alexia Putellas, die deze eer in 2022 en 2021 ten deel viel. Verder is het dringen geblazen voor een basisplaats tussen andere toppers als Salma Paralluelo, Ona Batlle en Jenni Hermoso.