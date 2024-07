Wekdienst 24/7: Werkbezoek Schoof aan Doetinchem • Netanyahu spreekt Congres VS toe

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Schoof praat op zijn eerste officiële werkbezoek in Doetinchem over veiligheid in de buurt. Hij bezoekt onder meer een dak- en thuislozenopvang, een dagbesteding en voetbalclub De Graafschap.

De Israëlische premier Netanyahu spreekt het Amerikaanse Congres toe. De hoop is dat er achter de schermen vooruitgang kan worden geboekt in de onderhandelingen, die door de Amerikanen worden geleid, over een einde aan de oorlog met Hamas.

Op de Olympische Spelen wordt er vandaag al gevoetbald en gerugbyd. De openingsceremonie van de Spelen is pas vrijdag, maar een aantal sporten begint vandaag en morgen al. Dat heeft een praktische reden: er worden relatief veel wedstrijden gespeeld vanwege voorrondes en groepsfases. En dus beginnen die toernooien wat eerder, zodat er een speelschema is met genoeg rustdagen.

Dit is er vannacht gebeurd

De Amerikaanse geheime dienst heeft presidentskandidaat Trump "aangemoedigd" om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dat zeggen drie bronnen tegen de Washington Post, waarvan er een dicht bij Trump staat. Agenten van de Secret Service zouden, in de nasleep van de moordaanslag op Trump, hun zorgen over een buitenbijeenkomst hebben gedeeld met de campagnetop.

Er zouden voorlopig geen grote buitenevenementen worden gepland. De krant schrijft dat het team van Trump op zoek is naar overdekte locaties voor komende bijeenkomsten, zoals basketbalstadions en andere grote ruimtes waar duizenden mensen in passen.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

De Nederlandse politiehond Kyra helpt bij de Olympische Spelen de Franse politie met het speuren naar bommen.

Ook zoekt ze of er ergens wapens verstopt zitten: