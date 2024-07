'Secret Service vraagt Trump geen evenementen buiten meer te houden'

De Amerikaanse dienst die gaat over de beveiliging van (oud-)presidenten heeft presidentskandidaat Trump "aangemoedigd" om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dat zeggen drie bronnen tegen de Washington Post, van wie er een dicht bij Trump staat.

Er zouden voorlopig geen grote buitenevenementen worden gepland. De krant schrijft dat het team van Trump op zoek is naar overdekte locaties voor komende bijeenkomsten, zoals basketbalstadions en andere grote ruimtes waar duizenden mensen in passen. Het campagneteam wilde zelf niet reageren op vragen hierover van de Washington Post.

Agenten van de Secret Service zouden in de nasleep van de moordaanslag op Trump hun zorgen over een buitenbijeenkomst hebben gedeeld met de campagnetop. Ze noemen bijeenkomsten in de buitenlucht ingewikkeld, omdat de veiligheid minder goed te garanderen is in vergelijking met bijeenkomsten binnen.

Donald Trump raakte anderhalve week geleden gewond aan zijn rechteroor toen een man het vuur op hem opende tijdens een campagnebijeenkomst in de buitenlucht in Pennsylvania. Een Trump-aanhanger kwam door de schoten om het leven, twee anderen raakten zwaargewond.

Trump zelf zou een voorkeur hebben voor buitenbijeenkomsten. Andere presidentskandidaten zouden veel minder bijeenkomsten in de buitenlucht hebben gehouden.

Meer details

Gisteren diende de directeur van de Amerikaanse Secret Service, Kimberly Cheatle, haar ontslag in naar aanleiding van de aanslag. Vandaag zal FBI-directeur Christopher Wray in het Congres getuigen over het onderzoek naar de moordpoging op Trump.

Verwacht wordt dat Wray meer details zal geven over hoe het heeft kunnen gebeuren. Overigens stond deze hoorzitting door een commissie van het Congres al gepland; die komt nu en dan bijeen voor een update van de veiligheidssituatie in het land.

Deze week noemde Cheatle de mislukte aanslag op Trump "de grootste operationele mislukking van de Secret Service in decennia":