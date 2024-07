Gemeente Diemen wil dat Amsterdam einde maakt aan 'verkeersinfarct'

De gemeente Diemen is niet te spreken over de grote verkeersdrukte in de gemeente door de werkzaamheden aan de A10 en de Amsterdamse IJburglaan. Daardoor is er sprake van een "verkeersinfarct", zegt de gemeente Diemen in een verklaring op sociale media. Diemen wil dat Amsterdam maatregelen neemt.

"Over de combinatie van werkzaamheden heeft geen afstemming of overleg plaats gevonden", schrijft de gemeente.

Diemen begrijpt dat er tijdens de vakantie aan de weg wordt gewerkt, maar wil graag dat er aanpassingen worden gedaan. "De huidige situatie leidt tot heel veel verkeer en veel vertraging op vrijwel alle wegen in Diemen. Dat zorgt voor flink ongemak bij onze inwoners en kan bijvoorbeeld voor de hulpdiensten tot onaanvaardbare risico's leiden." Diemen zegt dat het de hoeveelheid sluipverkeer zelf niet kan beperken en heeft de gemeente Amsterdam "nadrukkelijk aangesproken" op de problemen.

'Gaan in overleg'

Een woordvoerder van de Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst laat aan het ANP weten dat er wel degelijk regionaal overleg is geweest over de werkzaamheden. "Dat neemt niet weg dat het in de uitvoering tot vervelende situaties kan leiden", zegt de woordvoerder.

"We gaan hierover met de gemeente Diemen en Rijkswaterstaat in gesprek om te kijken hoe we de overlast de komende tijd zoveel mogelijk kunnen beperken."

Op sociale media worden onder andere beelden gedeeld van de drukte op de IJburglaan: