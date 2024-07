Voor corruptie veroordeelde Democratische senator Menendez treedt terug

De Amerikaanse senator Bob Menendez heeft zijn functie neergelegd. Dat besluit nam hij, omdat hij is veroordeeld voor corruptie. In de Senaat werd dinsdag zijn ontslagbrief voorgelezen.

Menendez werd beschuldigd van omkoping. Samen met zijn vrouw zou hij in ruil voor informatie honderdduizenden dollars, goudstaven en een auto hebben ontvangen, onder meer van zakenlieden die banden hebben met de Egyptische overheid.

Er liep al een procedure om hem uit de Senaat te zetten. Ook had zijn Democratische Partij al een andere kandidaat naar voren geschoven voor de verkiezingen deze herfst. Menendez' termijn zou eigenlijk pas in januari aflopen. De gouverneur van zijn staat, New Jersey, kan voor de rest van de termijn een opvolger aanwijzen.

Menendez zat sinds 2006 in de Senaat en zat daarvoor dertien jaar in het Huis van Afgevaardigden.

Zestien aanklachten

Vorige week werden Menendez en zijn vrouw veroordeeld voor corruptie door een jury in New York. Het proces duurde negen weken. Zelf zeggen ze onschuldig te zijn.

De 70-jarige Democraat uit New Jersey werd schuldig bevonden aan alle zestien aanklachten tegen hem. Een van de aanklachten is dat hij het Egyptische leger zou hebben geïnformeerd over Amerikaanse hulpplannen.

Welke straf de oud-senator en zijn vrouw boven het hoofd hangt, wordt in oktober bekend. Menendez riskeert tientallen jaren cel. De veroordeelde politicus zegt dat hij in beroep zal gaan tegen de uitspraak van de jury.