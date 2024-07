Haaien voor de kust van Brazilië testen positief op cocaïne

Mariene biologen hebben 13 scherpsnuithaaien die ze voor de kust van Brazilië hadden gevangen getest op cocaïne, en ontdekt dat de spieren en lever van de dieren een hoog cocaïnegehalte bevatten.

Het is voor het eerst dat een onderzoek de aanwezigheid van cocaïne in haaien heeft aangetoond. De concentraties waren maar liefst 100 keer hoger dan eerder was vastgesteld bij andere waterdieren.

De wetenschappers vermoeden dat de cocaïne via drugslabs of de uitwerpselen van gebruikers terecht is gekomen in de oceaan. Een andere mogelijkheid is dat smokkelaars ladingen cocaïne zijn verloren op zee, maar dat achten de onderzoekers minder waarschijnlijk.

Verslaafde forellen

Het effect dat cocaïne heeft op de haaien moet nog worden onderzocht, maar eerder onderzoek toont aan dat sommige recreatieve drugs een vergelijkbaar effect hebben op zeedieren als bij mensen. Een ander onderzoek uit 2021 wees uit dat forellen verslaafd kunnen raken aan methamfetamine.

In een lab werden de forellen blootgesteld aan een vergelijkbare hoeveelheid methamfetamine als de wateren waarin ze zwemmen bevat. De vissen vertoonden verslavingsverschijnselen, zoals verminderde activiteit en ontwenningsverschijnselen. Toen de forellen de keus kregen tussen zwemmen in tanks met of zonder methamfetamine, kozen ze steevast voor de tanks met de drugs.

Onderzoek uit 2017 toonde aan dat palingen verslaafd kunnen raken aan cocaïne. Palingen die leefden in met cocaïne vervuilde wateren hadden een verhoogde cortisolspiegel - een stresshormoon - wat een negatief effect had op de voortplanting van de dieren.