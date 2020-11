Licht op groen voor internationaal schaatsen en shorttrack in 2021

Femke Kok (links) krijgt de felicitaties van Jutta Leerdam - ANP

De internationale schaatsunie ISU heeft het licht op groen gezet voor internationale schaats- en shorttrackwedstrijden in 2021. Dat is onder meer goed nieuws voor de WK shorttrack. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus is het de intentie die in maart in Nederland te laten plaatsvinden. Maar niet in Ahoy Rotterdam, zoals gepland. "Die wereldkampioenschappen worden verplaatst naar Dordrecht", vertelt ISU-voorzitter Jan Dijkema. "Anders heb je een heel groot, leeg stadion."

ISU-voorzitter Dijkema: 'WK shorttrack van Rotterdam naar Dordrecht' - NOS

Daarnaast worden bij het shorttrack de Europese kampioenschappen met een week verschoven, naar het weekend van 22, 23 en 24 januari in het Poolse Gdansk. De intentie is om ook de twee wereldbekerwedstrijden die in februari in Duitsland op de agenda staan door te laten gaan. EK's en WB's in bubbel van Thialf Voor het langebaanschaatsen betekent het dat de EK allround en EK sprint op 16 en 17 januari worden verreden in Thialf in Heerenveen. Die Europese kampioenschappen stonden aanvankelijk gepland voor het weekend daarvoor, maar de ISU heeft besloten het evenement een week verder van de kerstvakantie te plannen. Daarna volgen, ook in Thialf, twee weekenden op rij met wereldbekerwedstrijden, waarbij de schaatsers in de zogeheten 'bubbel' moeten blijven. Het betreft de weekenden van 22, 23 en 24 januari en 29, 30 en 31 januari. "Dit alles doen we met de opzet zoals afgelopen weekend de Nederlandse kampioenschappen werden georganiseerd in Heerenveen, heel zorgvuldig in de vorm van een bubbel. Dat is heel goed verlopen", aldus Dijkema.

ISU-voorzitter Dijkema: 'Hopen dat Aziatische landen ook willen deelnemen' - NOS

Volgens de 76-jarige Nederlander is er "grote belangstelling" vanuit andere bonden om de internationale wedstrijden te rijden. "Ook schaatsers uit Canada en Amerika hebben bevestigd te zullen komen. Alleen landen uit Azië zijn onzeker. We hopen dat zij met deze beslissing ook zullen deelnemen." Vervolgens is er de intentie om de WK afstanden te organiseren op de olympische baan in Peking, in het laatste weekend van februari. "Onze technische mensen nemen volgende week de stand van zaken op in Peking. Daar ligt een compleet nieuwe baan die bijna klaar is", zegt Dijkema. "Het is tegelijkertijd ook het testevent voor de Olympische Spelen (van 2022, red.), dus het is een ontzettend belangrijk WK." Nationale schaatskalender Tot het einde van dit jaar is de schaatskalender gevuld met een NK allround, een NK sprint en een kwalificatietoernooi voor de titelwedstrijden van begin 2021. Alle wedstrijden zijn in Thialf.