Licht op groen voor internationaal schaatsen en shorttrack in 2021

De internationale schaatsunie ISU heeft het licht op groen gezet om in 2021 internationale schaats- en shorttrackwedstrijden te laten plaatsvinden. Dat is de uitkomst van de zogeheten council meeting van woensdag.

Voor het langebaanschaatsen betekent het dat de EK allround en EK sprint op 16 en 17 januari worden verreden in Thialf in Heerenveen. Die Europese kampioenschappen stonden aanvankelijk gepland voor het weekend daarvoor, maar de ISU heeft besloten het evenement een week verder van de kerstvakantie te plannen.

Daarna volgen, ook in Thialf, twee weekenden op rij met wereldbekerwedstrijden, waarbij de schaatsers in de zogeheten 'bubbel' moeten blijven. Het betreft de weekenden van 22, 23 en 24 januari en 29, 30 en 31 januari.

Vervolgens is er de intentie om de WK afstanden te organiseren op de olympische baan in Peking, in het laatste weekend van februari. Bij de volgende council meeting, op 10 december, neemt de ISU hierover definitief een besluit.

Intentie WK shorttrack in Nederland

Bij het shorttrack worden de Europese kampioenschappen met een week verschoven, naar het weekend van 22, 23 en 24 januari in het Poolse Gdansk.

De intentie is om ook de twee wereldbekerwedstrijden die in februari in Duitsland op de agenda staan door te laten gaan, evenals de WK in maart in Nederland. Ook hierover wordt in december een definitief besluit genomen.

Nationale schaatskalender

Tot het einde van dit jaar is de schaatskalender gevuld met een NK allround, een NK sprint en een kwalificatietoernooi voor de titelwedstrijden van begin 2021. Alle wedstrijden zijn in Thialf.