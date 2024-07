Golden Earring en Pim Fortuyn hebben eigen brug in Den Haag

Het heeft lang geduurd en er is weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar Den Haag heeft bruggen vernoemd naar de Haagse rockband Golden Earring en politicus Pim Fortuyn. Beide bruggen, in de buurt van het Zuiderpark, kregen onlangs een eigen naambord.

Toen in 2021 bekend werd dat Golden Earring zou stoppen vanwege de ziekte van gitarist George Kooymans, ontstond een initiatief om de band, die veel heeft betekend voor de Haagse popcultuur, te eren met een vernoeming. Nu is er op het Soestdijkseplein de Golden Earringbrug.

Oud-bassist van de Golden Earring Rinus Gerritsen had naar eigen zeggen "geen flauw idee" en reageert verheugd. "Ik word hier wel vrolijk van", zegt hij desgevraagd. "Dat er een brug naar ons is vernoemd, betekent toch dat we iets hebben gedaan dat mensen tot dit soort dingen doet bewegen. En het Soestdijkseplein is waar wij zijn opgegroeid."

Geen grootse onthulling

Hoewel in 2021 al werd besloten om de bruggen te vernoemen naar de band en de politicus, hangen de borden er pas sinds 23 mei van dit jaar, laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten aan Omroep West. Maar verder is er door de gemeente dus geen ruchtbaarheid aan de nieuwe naamborden gegeven.

De woordvoerder zegt dat niet iedere onthulling even groots wordt gevierd. "Bij de plaatsing van nieuwe naamborden wordt niet standaard een moment van onthulling georganiseerd. Wanneer er wel iets georganiseerd wordt, doen we dat vaak in samenwerking met initiatiefnemers."

Gerritsen vindt dat niet erg. "De manier waarop we zijn gestopt is niet echt de vrolijkste manier. De band is gestopt omdat George ernstig ziek is. Dat is gewoon klote. Initiatieven voor feestjes vinden we dan ook niet echt gepast. Prima dus dat het op deze manier gebeurt. Laat de mensen maar weer een plaatje van ons opzetten en naar de muziek luisteren. Die blijft in ieder geval."

De brug die de naam van de vermoorde politicus Pim Fortuyn draagt ligt op het Veluweplein.