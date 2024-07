Deadline nadert, maar noodlijdend Vitesse mist nog zes miljoen euro

Vitesse heeft nog altijd geen duidelijkheid over het voortbestaan van de club. Edwin Rijntjes, momenteel op interimbasis algemeen directeur van de Arnhemmers, vertelde dat dinsdag op de clubkanalen. De club mist zes miljoen euro om de begroting rond te krijgen.

De KNVB heeft Vitesse een nieuwe deadline gegeven om met een sluitende begroting te komen. Die ligt op 31 juli om 12.00 uur. Volgens Reijntjes zou de beoogde aandeelhouder, Guus Franke, garant staan voor het verschil tussen inkomsten en uitgaven, op voorwaarde dat hij aandeelhouder was.

"Het is gebleken dat hij dat nog niet kan zijn en misschien ook wel in de nabije toekomst niet kan zijn", aldus Reijntjes in een video die de club heeft gepubliceerd.

De licentiecommissie besloot vorige maand de licentie van Vitesse in te trekken, omdat de club nog niet voldeed aan de eisen die waren gesteld. Vitesse ging daartegen in beroep om tijd te winnen, waardoor het intrekken van de licentie werd opgeschort en de zaak bij de beroepscommissie terechtkwam.

Operationeel tekort kleiner

Franke kan vooralsnog het begrotingstekort dus niet dichten. "Daarmee viel een stuk zekerheid weg en moesten we gaan kijken naar andere oplossingen", zegt Reijntjes. "En die kosten tijd."

Het operationeel tekort bedraagt tussen de één en twee miljoen euro, volgens Reijntjes. "In die zes miljoen zitten ook veel kosten van het vorige seizoen en die nemen we mee in het huidige seizoen."