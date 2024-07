Kleine wijzigingen, maar grote operatie: 'Nieuw logo weerspiegelt kracht Feyenoord'

Hoe miniem de wijzigingen in het logo ook zijn, het invoeren van de nieuwe huisstijl is een behoorlijke klus. Om te beginnen worden alle digitale uitingen aangepast, verder krijgen De Kuip en het trainingscomplex een nieuw visueel jasje.

"Het is een flinke operatie", zegt Huisman. "Normaal is het voor de seizoenstart al druk met een nieuw shirt, nieuwe namen, enzovoort. Nu is de operatie nog groter. We zijn al begonnen, maar het gaat niet allemaal ineens. Het nieuwe logo volgend jaar op het shirt is het sluitstuk."

Niet de eerste club, niet de eerste wijziging

Feyenoord is zeker niet de eerste club die een (kleine) wijziging van het logo en de huisstijl doorvoert. Het is ook niet de eerste keer in de clubhistorie van de Rotterdammers dat er een vernieuwd clublogo wordt geïntroduceerd. De laatste wijziging dateert van 2009.

Dat de logowijzigingen zo miniem zijn dat het zoeken is naar de verschillen deert Huisman niet. Integendeel.

"Dat was niet de insteek", stelt Huisman. "We hebben nooit de vraag gesteld: hoe gaan we het logo aanpassen? Het logo was al krachtig. Het is nu alleen nog krachtiger. Het weerspiegelt de kracht van Feyenoord nog beter. De club wordt steeds professioneler. Daar past dit bij."