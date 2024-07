Nieuw op de sportkalender: in 2025 Olympische E-Sport Spelen in Saudi Arabië

In oktober 2023 werd al geëxperimenteerd met een 'e-sportweek' in Singapore. Dat evenement was een dusdanig groot succes dat het IOC besloot nieuwe Olympische Spelen in het leven te roepen voor e-sporters.

"E-Sport in Saudi-Arabië heeft een rijk verleden, een spannend heden en een veelbelovende toekomst", zegt Abdulaziz bin Turki Al Faisal van het Nationaal Olympisch Comité. "En de reden is dezelfde waarom we investeren in alle sporten: onze jonge mensen."