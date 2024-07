Olympisch kampioene Dujardin geschorst na video: 'Paardenwelzijn' in gevaar

De Britse dressuuramazone Charlotte Dujardin is voor zes maanden geschorst door de internationale paardensportbond FEI. Er zou een video in omloop zijn waarop zij 'in strijd met de principes van het paardenwelzijn' handelt.

Eerder op dinsdag werd al bekend dat ze zich had teruggetrokken van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Dujardin zei "een beoordelingsfout" te hebben gemaakt. "Ik schaam me diep en had een beter voorbeeld moeten geven in die situatie."

'Geen excuses'

Dujardin won gouden medailles op de Spelen van Londen in 2012 (tweemaal) en Rio de Janeiro in 2016 (één). In Tokio in 2021 bleef het bij twee bronzen plakken voor de Engelse.

De videobeelden zijn naar verluidt van vier jaar geleden, over de precieze inhoud is weinig bekend. "Wat er is gebeurd, was niet hoe ik ben en weerspiegelt niet hoe ik mijn paarden train of hoe ik mijn pupillen coach. Er is echter geen excuus. Ik heb oprecht spijt van wat ik heb gedaan en ik ben er kapot van dat ik iedereen heb laten zitten, inclusief het team, de fans en de sponsors."