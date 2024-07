Snoop Dogg, Zorro en ambachtelijk bier: de opening van de Olympische Spelen in Parijs

Vrijdagavond om 19.30 uur gaat de openingsceremonie van start. Het is een boottocht van zes kilometer, dwars door Parijs, over de Seine, die eindigt voor de Eiffeltoren. Er doen ongeveer honderd boten aan mee, met daarop het merendeel van de ruim 10.000 sporters die meedoen aan de Olympische Spelen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zo'n Olympische opening zich in de buitenlucht afspeelt. De stad Parijs gaat zelf de hoofdrol spelen, inclusief de monumenten op de route langs de Seine. "Waarom zou ik decors laten maken terwijl we in het mooiste decor ter wereld staan?", zei artistiek directeur Thomas Jolly tegen de pers.

"De ceremonie zal zo'n 300.000 toeschouwers trekken, terwijl miljarden mensen in de hele wereld het op tv zullen volgen", schreef Vogue in een interview met Jolly. Bij het artikel was een foto afgedrukt die topfotografe Annie Leibovitz van hem nam, drijvend in een zwemband in de Seine omringd door zwanen. Jolly zelf zei tegen Vogue: "Dit project is zo ongelooflijk groot dat ik óf volledig in paniek kan raken en nu kan instorten, óf afstand kan nemen en kalmte moet bewaren."

10.000 liter bier

Lichte paniek was er in ieder geval bij Emilie en Xavier Poisson. Zij hebben een kleine bierbrouwerij in het stadje Chaingy, in Midden-Frankrijk. Een paar weken geleden kregen ze een telefoontje: of ze maar even voor het bier konden zorgen voor de 300.000 bezoekers van de openingsceremonie. Er werd 10.000 liter van hun ambachtelijke Octopus-bier besteld.

Het is gelukt. "In vier uur gaan we straks meer bier verkopen dan we normaal in een maand produceren", aldus Xavier in de regionale pers. Met een speciale koelwagen, de Bière Truck, wordt de drank aan Parijs geleverd. "Het kostte ons alleen al twee weken om alle papieren in orde te krijgen. Elk biervat moest een eigen barcode krijgen en de vrachtwagen wordt gecontroleerd op explosieven."

Kortom: met 3000 dansers, 300.000 bezoekers en 10.000 liter bier is Parijs klaar voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Eén ding kan nog roet in het eten gooien: het weer. Het zou wel eens kunnen gaan regenen. Zelfs dat leidt nu al volop tot speculaties in de pers. "Er komt weinig wind, de temperatuur zal aangenaam zijn, maar er is 30 procent kans op regen", verwacht de krant La Provence.