Wellens is Woods, Van Baarle en Arensman te slim af en pakt tweede ritzege

Tim Wellens heeft de veertiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was in een bloedstollende finale de snelste van een kopgroep van zes, met daarbij ook Dylan van Baarle en Thymen Arensman.

Dan Martin probeerde op het slotklimmetje nog wat seconden te winnen in het klassement, maar de eersten in het klassement hielden elkaar in het oog. De rode trui van Primoz Roglic kwam dan ook niet in gevaar.