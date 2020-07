Provincie trekt alsnog beurs voor bewoners Twents 'probleemkanaal'

De provincie Overijssel is alsnog bereid om de schade te vergoeden van een paar honderd aanwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik. De huizen langs het kanaal zijn verzakt na baggerwerkzaamheden.

Hoewel uit onafhankelijk onderzoek onlangs bleek dat er vaak geen direct verband bestaat tussen de baggerwerkzaamheden en de verzakkingen, trekt de provincie nu toch de portemonnee. Voor woningen waar de schade boven de 10.000 euro ligt, maar waar die schade niet veroorzaakt is door overheidshandelen, wordt alsnog een "ruimhartige regeling" opgesteld, meldt RTV Oost.

De provincie zit al maanden in de maag met de problemen rond het kanaal. Het baggerwerk was vooral bedoeld om grotere en zwaardere schepen de mogelijkheid te geven tussen Almelo en Coevorden te varen. Maar al snel ontstonden scheuren in de huizen langs het kanaal. In een aantal gevallen verzakten woningen, liepen kelders onder en dreigden gasleidingen te knappen.

Beperkte schadevergoeding

Toch bleek eind mei uit onderzoek van het ingenieursbureau Deltares en TNO dat slechts bij ongeveer 50 van de 350 woningen met schade, sprake is van een direct verband met het baggeren.

Reden voor de provincie, die eerder 25 miljoen euro beschikbaar opzijzette, om een beperkte schadevergoedingsregeling op te stellen. Alleen voor de woningen waarvan 'onomstotelijk' vaststond dat ze door het baggerwerk beschadigd zijn, zou er ruimhartig geld zijn. De rest van de bewoners moest het doen met een beperkte vergoeding of een lening.

Voor 1 oktober is er een regeling

Maar vandaag hebben de zes coalitiepartijen in Overijssel (met instemming van de oppositie) besloten die regeling te verruimen. Ook de bewoners van de paar honderd huizen waarvan 'niet onomstotelijk' vaststaat dat ze door het baggeren verzakt of gescheurd zijn, kunnen op een schadevergoeding rekenen. Zoals het er nu uitziet gaat het om een bedrag dat kan oplopen tot 200.000 euro.

Alleen de bewoners van wie duidelijk is dat de schade aan hun woningen echt niets te maken heeft met het kanaal, moeten het doen met een lening.

De provincie gaat nu de (juridische) details uitwerken. Voor 1 oktober moet er een regeling zijn.