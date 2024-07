Zeker 174 doden en 2600 arrestaties geteld tijdens protesten in Bangladesh

De betogers eisen verder dat premier Sheikh Hasina zijn excuses aanbiedt en dat de universiteiten weer opengaan. Die gingen woensdag dicht vanwege de onrust in het land. Maleisië evacueerde vandaag 123 burgers in reactie op de onrust in Bangladesh. Het ging vooral om studenten.

Een protestleider had de regering zondag een ultimatum gesteld om aan de eisen tegemoet te komen, maar hij zei niet wat er zou gebeuren als de deadline niet werd gehaald. Het ultimatum zou vandaag aflopen, maar is met 48 uur verlengd.

Avondklok en internetblokkade

Bij de rellen werden auto's en gebouwen gesloopt en in brand gestoken. Ook werden een gevangenis en een tv-station bestormd en raakten demonstranten slaags met de politie.

De regering nam diverse maatregelen om de protesten de kop in te drukken. Zo zijn militairen ingezet en is een avondklok ingevoerd. Ook zijn publieke bijeenkomsten verboden en is er een internetblokkade. Volgens een legerchef is de situatie inmiddels onder controle.

Nu de rust enigszins lijkt teruggekeerd, heeft de regering aangekondigd om bepaalde maatregelen te versoepelen. De avondklok is beperkt en internet is vanavond weer deels beschikbaar.