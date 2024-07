Tourwinnaar Pogacar in Surhuisterveen: 'Ben mentaal uitgeput, wil relaxen, naar het strand'

De vorm doortrekken naar de Olympische Spelen was fysiek waarschijnlijk wel mogelijk, zegt Pogacar. "Dan had ik alleen waarschijnlijk een zelfde scenario gekregen als een jaar geleden. Dan had ik me misschien niet optimaal kunnen voorbereiden op het WK in september."

Pogacar 'wil WK winnen'

Want dat WK is overduidelijk het volgende doel voor Pogacar. "Daar wil ik winnen. Ik was tijdens de Tour de France in topvorm en eind september wil ik weer dezelfde conditie hebben als afgelopen maand. Daar is ook rust voor nodig."

Het WK vindt plaats in Zürich op een, in tegenstelling tot de Olympische Spelen in Parijs, parcours dat op het lijf van Pogacar geschreven is. "En dus ga ik nu in augustus een keer op vakantie naar het strand, dat is voor het eerst in tijden!"

Rol van verloofde Zigart

De Tourwinnaar hoeft niet alleen op vakantie, zijn verloofde Urska Zigart gaat immers ook niet naar Parijs. Voor haar was het niet haar eigen keuze, de bondscoach liet haar thuis voor twee rensters met minder goede prestaties in de afgelopen jaren.