Mensenrechtenfederatie roept Belarus op om Duitser niet te executeren

Een internationale groep mensenrechtenorganisaties roept Belarus op om een Duitser die recent de doodstraf is opgelegd niet te executeren. De 29-jarige Rico Krieger, een voormalig medewerker van het Duitse Rode Kruis, werd vorige maand achter gesloten deuren veroordeeld voor terrorisme, extremisme en huurlingenactiviteiten.

Er zijn geen details bekend over de rechtszaak, behalve dat Krieger verantwoordelijk wordt gehouden voor betrokkenheid bij een explosie. Volgens de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna, die het nieuws over de terdoodveroordeling van Krieger vorige week meldde, is het de eerste keer dat iemand in het land veroordeeld wordt voor huurlingenactiviteiten

De Internationale Federatie voor de Mensenrechten, waar 188 organisaties onder vallen, roept Belarus op om "onmiddellijk af te zien van de executie van Rico Krieger, ongeacht de aanklachten, en zich volledig te houden aan zijn internationale mensenrechtenverplichtingen, zoals het recht op leven, het recht om vrij te zijn van marteling en mishandeling, en het recht op een eerlijk proces".

Enige Europese doodstraf

Op de LinkedInpagina van Krieger is een foto te vinden van hem met een Oekraïense vlag, meldt persbureau Reuters. Het zogenoemde Kalinouski-regiment, dat bestaat uit Belarussische ballingen die in Oekraïne tegen de Russische invasie vochten, zou een rol spelen in de zaak, zegt een Belarussische mensenrechtenorganisatie.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte te zijn van de zaak en staat naar eigen zeggen in nauw contact met Belarussische autoriteiten over het lot van de Duitser. Ook zegt het ministerie fel tegenstander te zijn van de doodstraf.

Belarus is het enige Europese land waar de doodstraf wordt uitgevoerd. Terdoodveroordeelden krijgen naar verluidt pas op de dag zelf te horen dat hun executie gaat plaatsvinden.