Reparatie van verzakt spoor bij Geleen duurt nog dagen, waarschuwt ProRail

De reparatie van het verzakte deel van de spoorlijn tussen Sittard en Maastricht ter hoogte van Geleen gaat nog dagen duren. Spoorwegbeheerder ProRail werkt aan een tijdelijke oplossing om beide sporen weer in gebruik te kunnen nemen.

Door de hevige regenval van afgelopen zondag is een deel van de spoorlijn bij station Geleen-Lutterade verzakt. Daardoor kunnen treinen op dit moment maar over één spoor rijden. Bovendien geldt er een snelheidslimiet van 40 kilometer per uur. Er rijden daardoor minder treinen dan gebruikelijk en treinreizen duren langer.

ProRail werkt aan een tijdelijk oplossing. "De verwachting is dat het nog enkele dagen gaat duren", zegt de spoorwegbeheerder tegen omroep L1. De reisplanner op de website van de NS geeft aan dat de overlast tot ten minste donderdagochtend duurt. Maar dat kan ook langer zijn, waarschuwt een woordvoerder.

Meer overlast tijdens definitief herstel

Bovendien gaat het om een tijdelijke oplossing. Een definitief herstel omvat complexere werkzaamheden en zal op een later moment opnieuw leiden tot overlast voor reizigers. Beide sporen zullen dan tijdelijk buiten gebruik zijn. ProRail zegt deze werkzaamheden zoveel mogelijk in de nacht uit te zullen voeren en die van tevoren aan te kondigen.

Ook op een andere plek op het spoor tussen Sittard en Heerlen is er volgens de spoorwegbeheerder een hoog risico op verzakkingen door de regen van afgelopen zondag. De maximale snelheid is hier daarom teruggebracht naar 80 kilometer per uur.

"Op deze locatie houden we het spoor continu in de gaten en nemen we maatregelen om verzakkingen tegen te gaan. Herstelwerkzaamheden plannen we tegelijkertijd met de werkzaamheden in Lutterade", aldus ProRail.