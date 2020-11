Resten piloot gevonden bij berging Duits WO II-wrak in Dalfsen

Bij de berging van een Duits vliegtuigwrak in de gemeente Dalfsen zijn de stoffelijke resten van een piloot gevonden. De Duitse Messerschmitt Bf 109 stortte op 30 januari 1944 neer in een veld bij het buurtschap Millingen. Nader onderzoek moet uitwijzen wie de vlieger was. Sinds maandag wordt gewerkt aan de berging.

"Het doel van het bergen van het vliegtuig was in de eerste plaats om recht te doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden", zegt burgemeester Van Lente van Dalfsen. "De Duitse autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van de vondst."

Het onderzoek naar de identiteit van de piloot gebeurt in het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) in Breda, die in 1945 is opgericht om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te identificeren en te bergen. Het duurt naar verwachting zes maanden tot een jaar voordat er iets over de piloot bekend is.

Hoge waterstand

In Nederland liggen nog zo'n dertig tot vijftig wrakken uit de oorlog met waarschijnlijk stoffelijke resten aan boord. Vorig jaar is begonnen met het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken. Het toestel dat vandaag is geborgen, is het eerste Duitse toestel dat binnen dat programma wordt veiliggesteld.

Volgens majoor Aalberts van de Koninklijke Luchtmacht maakte de waterstand bij Millingen het moeilijk om het toestel te bergen. "We hebben daar een vrij hoge waterstand van ongeveer 80 centimeter onder het maaiveld. Er komt toch behoorlijk wat bij kijken om dat op een verantwoorde manier te doen", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.