Verdachte neersteken ggz-medewerkster Heerlen naar Pieter Baan Centrum

De verdachte van het neersteken van een ggz-zorgverlener in Heerlen moet naar het Pieter Baan Centrum voor verder psychiatrisch onderzoek. Dat heeft de rechtbank in Maastricht vandaag besloten tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting over het doden van de hulpverleenster.

Meriam K. wordt ervan verdacht in april een 39-jarige medewerker van de psychiatrische instelling Mondriaan in Heerlen meerdere keren in haar hals te hebben gestoken. De vrouw overleed enkele dagen later aan haar verwondingen.

De verdachte zelf verscheen vandaag niet in de rechtbank, maar nam aan de zitting deel via een videoverbinding vanuit een penitentiair psychiatrisch centrum in Westzaan. Daar maakte ze volgens een verslaggever van regionale omroep 1Limburg een zeer verwarde indruk.

Zo stelde ze haar eigen naam en geboortedatum ter discussie en wenste ze door de rechter aangesproken te worden als "jonkvrouw van Oranje-Nassau". Ze onderbrak de rechter voortdurend en zei onschuldig te zijn, omdat er geen DNA van Oranje-Nassau was aangetroffen rond de plek waar de ggz-medewerker is neergestoken.

Motief blijft onduidelijk

Uiteindelijk beëindigde de rechtbank alle discussie door de zaak aan te houden. Het voorarrest van K. is met drie maanden verlengd. In het Pieter Baan Centrum zal worden onderzocht in hoeverre de vrouw toerekeningsvatbaar is. Wanneer ze daar terechtkan is niet bekend. De rechtbank waarschuwde voor lange wachttijden.

Het motief voor het neersteken van de medewerker bleef daarmee onduidelijk. Het Openbaar Ministerie maakte onlangs bekend dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden van een behandelrelatie uit het verleden. Ook zou de verdachte eerder al eens veroordeeld zijn voor huiselijk geweld.

De 29-jarige verdachte is afkomstig uit Brunssum en woonde op het terrein van Mondriaan. Daar wonen mensen die kampen met complexe problemen zoals verslavingsproblematiek of psychiatrische klachten. Ze kunnen niet in een normale omgeving wonen en krijgen met deze woonvorm passende begeleiding.