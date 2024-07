Directeur Secret Service stapt op na moordaanslag op Trump

De directeur van de Amerikaanse Secret Service Kimberly Cheatle heeft haar ontslag ingediend na de aanslag op oud-president Trump. Dat heeft ze bekendgemaakt in een email aan haar medewerkers.

De Secret Service beveiligt presidenten en oud-presidenten. Op de dienst was veel kritiek omdat de schutter die Trump eerder deze maand in Pennsylvania beschoot pas zeer laat door beveiligers werd opgemerkt.

Schoten vanaf het dak

De schutter was op een dak geklommen van een gebouw aan de rand van het terrein waar Trump een campagnebijeenkomst hield. Vanaf dat punt wist hij meerdere schoten te lossen in de richting van de oud-president, die daarbij gewond raakte aan zijn oor. Een omstander kwam om. Na de aanslag werd de man door scherpschutters gedood.

De directeur werd gisteren gehoord in het Huis van Afgevaardigden en stelde toen dat de dienst op 13 juli had gefaald. Aan het begin van de hoorzitting over de aanslag nam zij de volle verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Tegenover Trump bood ze eerder telefonisch al haar excuses aan.

Cheatle noemde de mislukte aanslag op Trump gisteren "de grootste operationele mislukking van de Secret Service in decennia":