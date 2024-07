Voormalig Ferrari-teambaas Binotto krijgt leiding over Formule 1-project Audi

Mattia Binotto krijgt vanaf 1 augustus de leiding over het Formule 1-project van Audi. De 54-jarige Italiaan was eerder onder meer teambaas bij Ferrari, waar hij eind 2022 naar de uitgang werd geforceerd.

"Ik ben blij dat we Mattia Binotto hebben kunnen strikken voor ons ambitieuze Formule 1-project", zei Gernot Döllner, voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG. "Met zijn geweldige ervaring uit meer dan 25 jaar Formule 1 zal hij zeker een beslissende bijdrage leveren."

Audi stapt in 2026 in de Formule 1 en neemt daarbij de Zwitserse renstal Sauber volledig over. De komst van de 54-jarige Binotto maakt deel uit van een herinrichting van de structuur van de renstal. Gelijktijdig wordt namelijk ook het vertrek gemeld van beleidsbepalers Andreas Seid.

In maart werd Seidl, de huidige directeur van Sauber en voorheen teambaas van McLaren, nog 'het gezicht van het toekomstige Audi F1 team' genoemd door Audi.