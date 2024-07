Slachtoffer dodelijke mishandeling in Den Haag is asielzoeker uit Somalië

De 23-jarige man die in Den Haag in de nacht van zaterdag op zondag werd mishandeld en aan zijn verwondingen overleed, is een asielzoeker uit Somalië. Dat meldt de politie. Het slachtoffer woonde in het azc in Heerhugowaard.

Hulpverleners vonden de man in een "zorgwekkende toestand liggend op de grond", aldus de politie. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in de vroege ochtend aan zijn verwondingen overleed.

Waarschijnlijk ging er een ruzie aan de mishandeling vooraf, in een straat dichtbij. De mishandeling vond plaats op het Plein in het centrum van de stad, tegenover horecagelegenheden.

Zoektocht naar acht verdachten

De politie is op zoek naar acht verdachten, allemaal mannen, tussen de 18 en 35 jaar. De politie is ook nog steeds op zoek naar beelden.

De mannen worden verdacht van "mogelijke betrokkenheid bij openlijke geweldpleging, met de dood tot gevolg".