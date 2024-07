Olympische zeilploeg verwacht veel medailles: 'Marseille perfecte plek voor ons'

Oranje traint al jaren in Marseille. De zeilers kennen de locatie, de omstandigheden en de eigenaardigheden door en door. Bij de vorige Spelen in Tokio stak Oranje drie medailles in de zak. Dat is nu dus ook minimaal de verwachting.

Uitdagend

Wat maakt zeilen in Marseille zo uitdagend? Het kan alle kanten op: veel wind, de mistral, weinig wind, flinke golven of juist vlak water. "Voor zeilers is dit een ongelooflijk gave plek", zegt Hummel enthousiast.

De Nederlandse zeilers moeten het onverwachte verwachten. Veel is afhankelijk van waar de wind vandaan komt, bijvoorbeeld vanaf land. "De wind moet over vrij hoge bergen, tussen een grote stad door", legt Hummel uit. "Dat betekent dat de wind af en toe harder is, af en toe zachter. Dat maakt het een hele uitdagende omstandigheid in te varen."

Op verzoek geeft Hummel ons een 'windcollege'.