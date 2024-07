Franse president zet zich in voor vrijlating milieuactivist Paul Watson

De Franse president Macron gaat zich inzetten om de vrijlating van de Canadees-Amerikaanse milieuactivist Paul Watson te bewerkstelligen, meldt de Franse publieke omroep France info. Hij besloot daartoe nadat een Franse journalist een petitie was gestart voor zijn vrijlating.

Die is inmiddels ruim 367.000 keer ondertekend. Onder meer door actrice Brigitte Bardot die het ook voor Watson opnam in een interview in Le Parisien.

De Deense autoriteiten hielden de 73-jarige Watson gisteren in Groenland aan op verzoek van Japan. Japan was op zoek naar de oprichter van de stichting Captain Paul Watson Foundation (CPWF) vanwege zijn methodes om de walvisjacht te dwarsbomen.

Watson voer gisteren met zijn schip de haven van de Groenlandse hoofdstad Nuuk binnen om bij te tanken. Hij was met een 25-koppige bemanning onderweg naar de Kangei Maru, een groot Japans schip dat walvissen verwerkt die door kleinere schepen zijn gevangen. Hij was van plan daar actie te voeren omdat Japan met de walvisvangst een internationaal verdrag naast zich neerlegt.

Gewelddadige methodes

Watson is medeoprichter van Greenpeace. Omdat hij niet terugdeinst voor gewelddadige methodes, zoals het rammen van de schepen van walvis- en zeehondenjagers, moest hij in de jaren 70 weg bij de milieuorganisatie die geweldloosheid predikt.

Na zijn vertrek richtte hij de meer radicale milieuorganisatie Sea Shepherd op die zich met agressieve actiemiddelen inzette voor het beschermen van het leven in de zee. In 2022 ging hij ook bij deze organisatie weg omdat die meer wilde gaan samenwerken met overheden.

Watson werd in 2012 op verzoek van Costa Rica en Japan in Duitsland gearresteerd nadat Interpol een opsporingsbericht tegen hem had uitgegeven. Toen hij op borgtocht vrijkwam, vluchtte hij. Costa Rica liet deze internationale signalering van de hoogste categorie daarna vallen, maar Japan niet.

Vluchtgevaarlijk

Sinds enkele maanden was dat internationale opsporingsverzoek niet meer te vinden op de site van Interpol en daarom ging Watson ervan uit dat Japan die ook had laten vallen, schrijft zijn stichting op de eigen website. De organisatie vermoedt dat het bericht, een zogenaamde red notice, vertrouwelijk is gemaakt, om Watson in de val te laten lopen zodat hij kon worden aangehouden.

Watson blijft voorlopig vastzitten in Groenland, een zelfstandig land binnen het Deense koninkrijk. Denemarken heeft geen uitleveringsverdrag met Japan en het is daarom onduidelijk of het Watson zal uitleveren. Omdat hij na zijn vlucht uit Duitsland als vluchtgevaarlijk geldt, kan hij niet op borgtocht vrijkomen, meldt zijn stichting. Volgens de CPWF kan de activist in Japan een celstraf oplopend tot 15 jaar opgelegd krijgen.