Etna spuwt as en lava, vliegveld van Catania dicht

Het vliegveld van Catania op Sicilië is tijdelijk dicht. De start- en landingsbaan is niet bruikbaar omdat daar zwarte as van de nabijgelegen Etna-vulkaan is neergekomen. Ook in de lucht hebben vliegtuigen last van de as.

Vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid naar andere vliegvelden. De verwachting is dat vanaf 15.00 uur weer gevlogen kan worden. De situatie is niet uitzonderlijk. Het vliegveld moet vaker sluiten vanwege een uitbarsting van de Etna. Ook deze maand was dat het geval.

Ook de Stromboli, een vulkaaneiland even ten noorden van Sicilië, is actief. Hij stort lava in zee. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie gevaarlijker kan worden. De minister voor Burgerbescherming zegt dat de evacuatieplannen zijn gecontroleerd voor het geval de honderden bewoners van het eiland, toeristen en brandweerlieden die erheen zijn gestuurd geëvacueerd moeten worden.