Noord-Korea bouwt megastrandresort, maar wie mag daar straks heen?

Een andere vraag is waar de bezoekers van het resort vandaan moeten komen. Noord-Korea laat sinds het begin van de coronapandemie in januari 2020 geen buitenlandse toeristen meer toe. Pas dit jaar was voor het eerst weer een handjevol Russische toeristen welkom. Voor 2020 ontving het land een paar duizend westerse toeristen per jaar en zo'n 300.000 Chinese toeristen.

Die buitenlandse toeristen leverden elk jaar meer dan honderd miljoen euro in harde valuta's op. Van der Veen bezocht het land in 2012. "Toen ik er was, mocht je alleen met dollars of euro's betalen zodat het land die fijne valuta's binnenkreeg, want hun eigen munt is niet zo veel waard."

Die westers valuta heeft Noord-Korea niet meer nodig. Het land verdient nu goed aan de wapenhandel, met name met Rusland, en het stelen van cryptomunten. Zo heeft het volgens persbureau Reuters tussen 2017 en 2024 3,3 miljard euro buitgemaakt bij aanvallen op bedrijven die cryptomunten uitgeven en beheren.

Voor elite

Van der Veen denkt dat Wonsan-Kalma in de eerste plaats bedoeld is voor de Noord-Koreaanse elite en toeristen uit bevriende naties. Het land heeft 25 miljoen inwoners. Die mogen niet of nauwelijks naar het buitenland. Met name de elite moet tevreden worden gehouden. Een verblijf in een luxe resort kan daarbij helpen.

Buitenlandse toeristen zijn ook welkom, maar dan wel uit bevriende landen. "Dan kun je denken aan Rusland en China. Dat zal het leeuwendeel van de buitenlandse toeristen dan zijn. Andere bevriende landen zijn Syrië en Iran. Maar andere echt dikke vrienden heeft Noord-Korea niet."