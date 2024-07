Deelnemer survivalprogramma eet beschermde vogel in Nieuw-Zeeland

Een deelnemer van een Amerikaans survivalprogramma is gediskwalificeerd omdat hij in Nieuw-Zeeland een beschermde vogel heeft opgegeten. Cory Jones doodde en verorberde een weka, een loopvogel die in grote delen van het land is uitgestorven.

In Race to Survive moeten de deelnemers in 40 dagen tijd een route van 250 kilometer door de wildernis afleggen. Ze moeten daarbij naast wildwatervaren, rotswanden beklimmen en hun weg vinden door grottenstelsels ook zelf foerageren. In de show is te zien hoe ze aal, egel en ganzeneieren eten, maar iedereen was van tevoren gewaarschuwd niet aan de inheemse vogels te komen.

Jones zegt dat hij door de extreme ontberingen niet goed nadacht over zijn actie. "Ik heb een fout gemaakt. Het was kortzichtig en dom."

"Er is veel rivaliteit en het is echt moeilijk. Overleven in de rimboe van Nieuw-Zeeland is geen sinecure. We hadden een strategie bedacht voor de race, maar waren niet voorbereid op de honger."

Cel bespaard

Hoewel er op het doden van beschermde dieren twee jaar celstraf en een boete van ruim 50.000 euro kan staan, waren de autoriteiten mild. Jones en de productiemaatschappij komen weg met een officiële waarschuwing.

"Dit waren unieke omstandigheden en de deelnemers hadden doodop en uitgehongerd te maken met een bijzondere groepsdynamiek. Daarom was een waarschuwing op zijn plaats."